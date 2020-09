Tra i 20 allenatori di Serie A ce n'è uno solo che ha vinto lo scudetto in Italia. Lo sappiamo: Antonio Conte, tre volte, alla guida della Juventus. Con Conte - che ha vinto anche una Premier col Chelsea - ce ne sono due che hanno vinto all'estero: Claudio Ranieri, condottiero di un Leicester che ha fatto la storia del calcio recente, e Paulo Fonseca: tre titoli in Ucraina con lo Shakthar per il tecnico portoghese. A segnalarlo è Calciomercato.com, che sottolinea come la bacheca degli allenatori nel massimo campionato italiano sia decisamente scarna di trofei.