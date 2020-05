Attesa carica di ottimismo quella per il giudizio del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo medico per la ripresa degli allenamenti di gruppo a partire dal 18 di maggio. Stando a quanto riporta Sky Sport, tutti i segnali portano ad un parere positivo che il Cts darà in giornata, entro sera. Infatti, il pessimismo dei giorni scorsi ha lasciato spazio ad un ottimismo che continua a trasparire sul tema. Con questo tanto atteso ‘sì’, tutte le squadre di Serie A potrebbero tornare ad allenarsi in gruppo a partire dalla suddetta data. Non verrà detto nulla in merito alla ripresa del campionato, ma questo sarebbe un forte indizio per discutere in futuro il ritorno della Serie A.