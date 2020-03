Giornata importante quella appena iniziata. Oggi infatti il Governo dovrebbe emanare un nuovo decreto con le misure richieste dal comitato scientifico chiamato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per combattere l'emergenza coronavirus. Tra le misure richieste lo stop per i prossimi trenta giorni di eventi, comprese manifestazioni sportive, che comportino l'assembramento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di un metro. La Serie A potrebbe dunque essere costretta a giocare per un mese a porte chiuse. Intanto l'assemblea di Lega che doveva tenersi questa mattina è stata annullata.