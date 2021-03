Il secondo anticipo della 27esima giornata di Serie A vedràaffrontare loin una sfida importantissima per la classifica di entrambe le squadre. Gli uomini diche scenderanno in campo con un occhio alla sfida di ritorno di Champions League in programma martedì contro il Real Madrid, vogliono i 3 punti per riaccendere la rincorsa ad un piazzamento Champions interrotta con il ko subito dall'Inter. Quelli di, invece arriva da 4 gare senza vittorie dopo l'exploit contro il Milan e deve cercare i 3 punti per riallontanarsi dalla zona retrocessione.Atalanta (3-4-2-1) Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel.Spezia (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Maggiore, Ricci, Sena; Verde, Nzola, Gyasi.​