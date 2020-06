Eccolo, il primo big match della Serie A che cerca di tornare alla normalità. E interessa anche alla Juventus che con la vittoria sul Bologna si è portata a +4 sulla Lazio ma con un partita in più. Alle 21.45 l'Atalanta attende la Lazio seconda in classifica, che fa il suo debutto in questa ripresa: i nerazzurri hanno vinto 4-1 contro il Sassuolo e arrivano da 4 vittorie consecutive, così come i biancocelesti, secondo miglior attacco del campionato alle spalle proprio della banda Gasperini. 60 Immobile e compagni, 74 Zapata e soci. Segui la diretta qui su Ilbianconero.com.