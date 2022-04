Una domenica pomeriggio intensa, quella di Serie A, con diversi risultati che hanno il sapore della sentenza.



Il Sassuolo batte l'Atalanta 2 a 1, grazie ad una doppietta di uno straordinario Traoré. Un risultato che, per l'Atalanta, vuol dire quasi certamente salutare la Champions League. La Juventus, quarta in classifica, dista 11 punti punti, pur con una partita in più.



La Fiorentina mette i bastoni tra le ruote del Napoli e complica la rincorsa scudetto, nuovamente dopo il celebre episodio dello "scudetto perso in albergo". La viola batte i partenopei 3 a 2 e, al Maradona, cala il gelo: Inter e Milan hanno l'occasione per allungare e distanziare gli azzurri.



Il Venezia cade sulla linea del traguardo e perde 2 a 1 contro l'Udinese. Per i veneti diventa sempre più complicata la permanenza in Serie A, nonostante la corsa salvezza rimanga ancora aperta.