Atalanta e Brescia aprono la 33a giornata di Serie A. Il Brescia ha vinto solo due delle ultime 10 gare di Serie A contro l’Atalanta dopo che aveva ottenuto sei successi nelle precedenti otto. L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime nove partite di Serie A contro il Brescia, restando però a secco di reti in quattro delle ultime sei. L’Atalanta viene da cinque successi casalinghi consecutivi: solo due volte ha fatto meglio in Serie A, nel 1948 e nel 1968, arrivando a sette in entrambe le occasioni. Dopo aver vinto due delle prime tre partite fuori casa di questa Serie A, il Brescia ha ottenuto appena un solo successo esterno nelle successive 13, lo scorso dicembre contro la SPAL. L’unica doppietta in Serie A del centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic è arrivata proprio contro il Brescia nella gara di andata di questo campionato, terminata 3-0. Nonostante nessun giocatore del Brescia conti più presenze dalla panchina di Alfredo Donnarumma in questo campionato (10), tutti i suoi sette gol nel torneo in corso sono arrivati in partite in cui ha giocato da titolare.



