Manca ancora il via libera per la ripresa del campionato e la ripartenza degli allenamenti in Serie A. Secondo il Tg5 la data giusta per il ritorno al lavoro in campo potrebbe essere il 18 maggio ma ancora non ci sono certezze. L'unica è che bisognerà prendere una decisione entro il 25 maggio, data fissata dall'Uefa per avere un piano da parte di tutte le Federazioni nazionali. E non sono esclusi i play-off: rUn'eventualità che di certo non piace ai tifosi della Juventus.