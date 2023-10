La battaglia per isi è conclusa. E a spuntarla ancora una volta sono stati i broadcasterche con l'ultima offerta migliorativa hanno convinto 17 dei 20 club ottenendo la maggioranza definitiva. L'offerta condivisa vedrà riproporsi lo stesso format attuale, quindi per i prossimi 5 anni Dazn trasmetterà tutt e 10 le partite di ogni giornata con 7 gare in esclusiva e 3 in coesclusiva. Sky avrà quindi le 3 gara in co-esclusiva di cui il big match del sabato sera alle 20.45 e l'esclusiva per la trasmissione negli esercizi commerciali come bar e ristoranti. Ancora una volta è stata messa da parte l'idea del canale della Lega.