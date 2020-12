Mentre oggi in Premier League ammiriamo il tradizionale turno del Boxing Day in Premier League, in Serie A passiamo un Santo Stefano a digiuno di calcio. L'unico esperimento recente fatto dal nostro calcio in tal senso è stato il 26 dicembre 2018, quando andò in scena un'intera giornata di campionato. I dati furono confortanti, tra boom di spettatori e di ascolti tv, ma la Lega ha deciso di non riproporre l'iniziativa nelle stagioni successive: secondo Calcio e Finanza, troppo forti le polemiche sul "cambio di abitudine" legate a una cultura italiana poco avvezza a questa formula.