1-1 per la Juve, 1-1 per la Lazio. Anche i biancocelesti di Maurizio Sarri sono stati fermati sul pareggio, non riuscendo ad andare oltre l'1-1 casalingo contro il Torino di Ivan Juric. A segno per i padroni di casa Ciro Immobile, dopo il vantaggio granata firmato da Pietro Pellegri. La squadra romana, dunque, resta ferma al settimo posto in classifica con 56 punti, a pari merito con la Fiorentina (che però ha una partita in meno) e a -7 dai bianconeri, rallentati nella propria corsa dal Bologna all'Allianz Stadium.