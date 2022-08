Dopo quello di Gini Wjinaldum, un altro grave infortunio colpisce una big di Serie A: in questo caso è l', che per almeno due mesi dovrà fare a meno di Berat. Dopo la sfida con il Milan, come comunicato dal club nerazzurro, il difensore è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno evidenziato una frattura composta del terzo medio del perone sinistro. Una tegola importante per la squadra, dicevamo, e un lungo stop all'orizzonte per il giocatore, che per un po' sarà costretto a restare ai box.