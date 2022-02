Anche il Napoli si aggiunge all'elenco delle big che in questa 26^ giornata di Serie A non sono riuscite ad allungare il passo, costrette a una battuta di arresto più o meno pesante per la propria classifica. Nel posticipo del tardo pomeriggio odierno, la squadra di Spalletti non è riuscita ad andare oltre l'1 a 1 contro il Cagliari, con il pareggio peraltro agguantato in extremis grazie a un gol di Osimhen all'87'. A segno per i rossoblù, invece, Gaston Pereiro, che ha sbloccato il match al 58'. Con questo risultato i partenopei restano quindi al terzo posto con 54 punti (gli stessi dell'Inter, che però deve ancora recuperare una partita), a +7 dalla Juve.