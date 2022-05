Ancora uno stop - il quinto consecutivo - per l'Atalanta in campionato. La squadra di Gianpiero Gasperini è stata fermata anche dalla Salernitana, che al Gewiss Stadium di Bergamo è riuscita a strappare un punto grazie al gol al 27' di Ederson, a cui ha risposto solo all'88' Pasalic. 56, dunque, gli attuali punti in classifica dei nerazzurri, che questa sera hanno agganciato la Fiorentina portandosi in settima posizione. 26, invece, quelli della squadra granata, ancora ferma al terzultimo posto ma in piena lotta per la salvezza a -2 dal Cagliari (e con una partita, quella contro il Venezia fanalino di coda della Serie A, da recuperare giovedì).