Il confermato amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo è intervenuto alla trasmissione "La Politica nel pallone" a GR Parlamento e ha affrontato anche il tema della possibile riapertura degli stadi: "Siamo pronti a studiare assieme al ministro Spadafora e al governo tutto una modalità per far tornare almeno chi riceve il vaccino negli stadi. Finora il danno causato dalla pandemia è attorno ai 700 milioni, ma se dovesse continuare questa impossibilità di tornare alla vita normale si accrescerebbe ulteriormente. Non l’abbiamo calcolato per scaramanzia, ma se gli stadi dovessero rimanere chiusi fino a fine stagione il danno supererebbe il miliardo e duecento milioni di euro".