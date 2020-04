Il governo sta per sciogliere le riserve sul futuro dell’Italia: stasera, alle 20.20, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà in conferenza stampa in merito all’inizio della Fase 2. Ancora qualche ora dunque per conoscere come il nostro Paese affronterà il futuro prossimo dell’emergenza coronavirus, decisioni che toccheranno anche il mondo del calcio. Nel frattempo, emergono importanti indiscrezioni a riguardo: stando a quanto riporta Sky Sport, il nuovo dpcm che il firmerà il Premier potrebbe dare il via libera agli allenamenti individuali dal 4 maggio, mentre per quelli di gruppo la data indicata sarebbe quella del 18 dello stesso mese.