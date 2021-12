Sicuramente uno dei problemi da risolvere per Allegri in questa stagione è la poca concretezza del reparto avanzato. I due attaccanti Dybala e Morata sono i leader nella classifica del gol bianconero con solamente cinque reti messe a segno in campionato, mentre ci sono diversi elementi ancora a secco. Uno su tutti Federico Bernardeschi che, nonostante le ottime prestazioni recenti, deve ritrovare un gol che in Serie A manca dal 26 luglio 2020. Come riporta Agipronews, il ritorno tra i marcatori del mancino toscano contro il Cagliari, la sua vittima preferita al pari del Chievo, si gioca a 3,50 su Sisal Matchpoint. Cerca invece la prima gioia italiana il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge, positivo finora negli scampoli di gara in cui è stato impegnato, ma ancora senza reti italiane: la sua firma contro i sardi vale 2,75 volte la posta mentre sale a 3 Dejan Kulusevski, a segno finora solo in Champions in casa dello Zenit. Allegri alla vigilia della stagione aveva chiesto i gol ai centrocampisti e soprattutto a Rabiot, anche lui a quota 0 finora. La possibilità di sbloccarsi contro il Cagliari è proposta a 6. Per i bookie invece il maggior indiziato ad andare a segno nel match che chiude il girone di andata è Alvaro Morata, in quota a 1,90.