Ieri il presidente della Figc Gabriele Gravina ha scritto una lettera al Premier Conte denunciando la difficoltà del mondo del calcio di fronte non solo alle restrizioni imposte dal Dpcm appena entrato in vigore, che tra le altre cose ha richiuso le porte degli stadi, ma in generale alla crisi da lockdown. Secondo Repubblicae la Lega Serie A sta già discutendo su come spartirsi i circa 1,6 miliardi in arrivo dal fondo Cvc per tamponare le voragini finanziarie.