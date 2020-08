Solo il 39,5% dei giocatori sceso in campo nella scorsa Serie A è italiano. Lo studio di Retexo Intelligence, pubblicato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola: meno della metà di chi ha giocato è indigeno. La Rosea sottolinea come questo sia un dato più o meno in controtendenza rispetto agli altri campionati: "La Liga spagnola è decisamente l’orto dove i calciatori nativi crescono più volentieri (60,2%), davanti alla Ligue 1 francese (53%) e alla Bundesliga tedesca (43,7%). L’unico campionato al top che offre meno spazio ai “suoi” ragazzi rispetto alla A italiana è la Premier inglese (37%)".