C’è un punto di arrivo, che è soprattutto di ripartenza. Nell’Assemblea di ieri, la Lega di Serie A ha deciso a maggioranza (15 club su 20) una data per riprendere il campionato, il 13 giugno. Il governo ha preso tempo per discutere l’eventuale ripartenza, intanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, sorgono malumori in merito alle indicazioni del Cts sul protocollo medico, in quanto rischierebbe di condizionare la ripresa ancor prima della decisione governativa.



COPPA ITALIA – La data del 13 giugno sarebbe perfetta per concludere il campionato e la Coppa Italia. Da questa data al 2 agosto (termine Uefa), si contano 8 weekend e sette ipotetici turni infrasettimanali, ovvero il tempo utile per disputare 12 giornate (più 4 partite), il ritorno di semifinale di coppa (Juve-Milan e Napoli-Inter) e la successiva finale.