Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, c'è una bozza d'intesa tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e l'ad di Sky Maximo Ibarra per la trasmissione di parte della Serie A in chiaro: accordo ancora da chiudere, ma si è arrivati a una grande apertura dopo le ruggini di marzo. Ribadita la funzione sociale, Sky rinuncerà a difendere il prodotto 'pay' trasmettendo in chiaro sul canale Tv8 fino a un massimo di due partite: e non solo, perché lascerà gratuitamente a Rai e Mediaset l'accesso a gol e highlights di molte partite (non tutte) subito dopo il fischio finale. Complesso invece il discorso per diretta gol sulla quale, complice un calendario spalmato su due-tre orari per sei giorni su sette, l'emittente satellitare è meno possibilista.