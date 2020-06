Adesso ci siamo, è ufficiale. Dopo diversi giorni di grandi trattative, il Governo non ha trovato un accordo finale con le emittenti televisive per la trasmissione in chiaro di alcune partite di Serie A. Secondo quanto raccolto da Repubblica, però, la Lega avrebbe trovato l’accordo per quanto riguarda gli highlights sui canali Rai. Ecco il piano ufficiale delle prossime giornate: alle ore 21:30, su Rai 2 si potranno rivedere gli highlights della gara delle 19:30. Alle ore 23:30 invece, saranno trasmesse le migliori azioni della partita delle 21:45.