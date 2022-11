Il Ministro dello Sport, ha parlato della richiesta della Serie A di rateizzare i debiti sulle tasse da pagare entro il 22 dicembre:non c'è alcuna rateizzazione, ma solo un differimento tecnico dei termini dal 16 al 22 dicembre. Il calcio è un pezzo del sistema industriale, ma non di un mondo a parte. Rispettiamo le richieste di alcune società - sottolinea Repubblica - che ne avevano bisogno,creando le necessarie riserve per adempiere nei confronti dell'erario. Adesso si assumono le stesse medesime responsabilità che si assume il sistema delle imprese. Possiamo dire che è la prima volta in cui, al di là delle emergenze, cercheremo di tenere il punto che consentirà al calcio italiano di evolversi, entrando in una logica di normalità".