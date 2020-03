Giornata convulsa per il calcio italiano. Parma-Spal è stata posticipata di 75 minuti in seguito alla richiesta del ministro dello sport Spadafora di fermare l’intera Serie A per l’emergenza coronavirus. Ma cosa è successo in questa ora abbondante? La Gazzetta dello Sport propone il retroscena occorso tra governo-Lega-Figc. Poco prima dell’ingresso in campo delle squadre, il ministro ha invocato a gran voce la richiesta si stoppare il campionato, accodandosi all’appello di ieri di Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, promotore della sospensione che intanto ha indetto lo sciopero. In mattinata ha avviato contatti con tutte le istituzione: la Figc ha accolto la richiesta, chi frena è la Lega, che vuole chiarezza dal governo nell’indicare una posizione, senza lasciare spazio a interpretazioni personali. Previsto per martedì un consiglio straordinario convocato dalla Figc.