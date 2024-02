Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, il presidente dellaLorenzoha parlato anche del sempre spinoso tema deii e dell'ipotesi di far passare il massimo campionato italiano a. Ecco il suo commento: "Indubbiamente per la vendita dei diritti è un periodo molto complicato, non solo per l'Italia. La Premier, per la prima volta, per potersi assicurare un livello di entrate ha dovuto aumentare il numero di partite messe in vendita. Riforme? Sicuramente ce n'è bisogno. E' chiaro che i grandi club, giocando tanto, vorrebbero ridurre il numero delle partite che ha come presupposto diminuire il numero delle squadre. La posizione della Serie A è rimanere a 20, semmai bisognerebbe ragionare su format diversi".