Due vittorie casalinghe nelle due partite della nona giornata diA giocate alle 15.00. Ladomina e vince 3-0 senza problemi contro il Cagliari, in una partita in cui Dusanè protagonista in tutte e tre le reti: nella prima, suo malgrado, si vede "rubare" il rigore che stava per battere da Biraghi, nella seconda lancia Saponara che poi metterà Nico Gonzalez davanti alla porta vuota, mentre nella terza è lui a pennellare uno splendido calcio di punizione dal limite sul quale Cragno non può nulla. Con questo risultato, la Fiorentina scavalca momentaneamente la Juventus in classifica e si porta al quarto posto insieme ad Atalanta e Roma.Nell'altro match un'altra sconfitta esterna per la Lazio di Maurizio Sarri (4-1). La scena è tutta del Cholito Simeone, che mette in ginocchio i biancocelesti segnando addirittura un poker: ancora una prestazione super contro una squadra di Sarri, dopo la tripletta in Fiorentina-Napoli 3-0 del 29 aprile 2018. Inutile il gol di Ciro Immobile dopo pochi secondi del primo tempo, che sembrava poter riaprire la gara. La Lazio resta così a pari punti con la Juventus, con una partita in più.