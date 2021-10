Sfuma al 93' per l'l'occasione di guadagnare qualche punto sulle prime in classifica (delle quali quattro si sfidano tra loro). La squadra di Gasperini si è fatta infatti raggiungere dall'proprio nei minuti di recupero, dopo essere passata in vantaggio a inizio ripresa con Malinovskyi. Ancora a segno Beto, che trafigge Musso di testa sugli sviluppo di un calcio d'angolo: pari meritato per la squadra di Gotti, che ha tenuto botta anche dopo essere andata sotto e già qualche minuto prima aveva sfiorato il pareggio su un quasi autogol di Lovato. Una partita equilibrata, con più guizzi nella prima parte dagli ospiti e con un'Atalanta venuta fuori alla distanza. Finale convulso, con Gasperini espulso per proteste. La Dea scavalca momentaneamente di un punto la Juventus in classifica a quota 15, l'Udinese si porta a 10.