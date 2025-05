Serie A, la 38^ giornata a metà settimana? La doppia esigenza dell'Inter e la variabile Cagliari

AFP or licensors

. Mentre nelle prossime ore si conoscerà la programmazione completa e definitiva della 37^, per la quale si va verso "un'amplissima contemporaneità" alle 20.45 di domenica 18 maggio - per citare l'ad Luigi De Siervo -, con la sola eccezione di Genoa-Atalanta che sarà anticipata a sabato 17 alle 20.45 alla luce della vittoria della Dea contro la Roma, rimane un dubbio ancora più importante per quanto riguarda l'ultimo turno del campionato 2024-25, dal quale usciranno molti verdetti relativi alla corsa Champions e alla salvezza, ma pure allo stesso scudetto che ormai è una lotta a due tra Inter e Napoli.

La 38^ giornata di Serie A sarà anticipata?

I motivi della decisione

La variabile Cagliari

Stando a Il Corriere dello Sport, al momento per la 38^ giornata bisognerà attendere lunedì prossimo, dato che le sfide del prossimo turno potrebbero già esprimere qualche ufficialità. E la Lega vuole provare, per quanto possibile, a distribuire le partite in momenti diversi. Addirittura - e lo conferma anche Gazzetta - non è da escludere, almeno (ma forse non solo) perche potrebbero o dovrebbero stabilire chi vincerà il tricolore.All'origine della possibile decisione, la necessità di creare uno slot libero per l'eventualetra sabato 24 e domenica 25, lasciando poi una settimana libera alla squadra nerazzurra in vista della finale di Champions League del 31. Nulla di ufficiale, insomma, ma l'orientamento della Lega sembra essere questo. Un'ipotesi, questa, che chiaramente troverebbe favorevole anche l'Inter stesso, dal quale - spiega il Corriere - "viene ritenuto preferibile l'anticipo a mercoledì 21, anche a costo di giocare alle 18.00 così da evitare di sovrapporsi con la finale di Europa League, per poi programmare l'eventuale spareggio per sabato 24, pareggiando i conti con il PSG che la stessa sera sfiderà il Reims per l'ultimo atto di Coppa di Francia".Gli incastri, però, non sono finiti qui, dato che entra in gioco pure il: se i sardi non dovessero essere già salvi domenica prossima, per mercoledì 21 o giovedì 22 dovrebbero essere calendarizzate anche tutte le gare che coinvolgono squadre in lotta per non retrocedere. Tra cui il, avversaria della Juventus nel 38° e ultimo turno di Serie A.