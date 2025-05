Serie A, UFFICIALE la 37^ giornata: quando si gioca Juventus-Udinese

Getty Images

Ora è ufficiale., come preannunciato già ieri dall'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo che ha parlato dell'ipotesi di una "amplissima contemporaneità" per le gare della, dalle quali potrebbero emergere diversi verdetti relativi alla corsa Champions e alla lotta salvezza, ma pure all'assegnazione dello scudetto.A fare eccezione nella programmazione solo Genoa-Atalanta, anticipata a sabato 17 maggio alle 20.45 grazie alla vittoria della Dea contro la Roma di ieri sera: si tratta, in sostanza, dell'unico match che non deciderà nulla e non avrà conseguenze su altre squadre del campionato.

Date e orari della 37^ giornata di Serie A





Sabato 17 maggio ore 20:45

Genoa-Atalanta





Domenica 18 maggio ore 20:45

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna (Sky)

Inter-Lazio (Sky)

Juventus-Udinese

Lecce-Torino (Sky)

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

Verona-Como

Il rebus della 38^ giornata

Questa la programmazione completa:Resta invece da sciogliere l'enorme rebus della 38^ giornata , per cui non si esclude l'ipotesi di un anticipo in infrasettimanale, il 21 o il 22 maggio, per la necessità di creare uno slot libero per l'eventuale spareggio scudetto tra sabato 24 e domenica 25: uno scenario, questo, che potrebbe coinvolgere solo Inter e Napoli, che all'ultimo turno affronteranno rispettivamente Como e Cagliari, ma magari anche tutte le altre squadre, qualora domenica i sardi non risultassero già salvi.