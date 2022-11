Vittoria last minute - e non senza un pizzico di fortuna - per il, che a San Siro conquista tre punti preziosi contro lagrazie a un autogol al 91' di Nikola. 2-1 il risultato finale, dopo le reti di Rafaelal 2' e di Antoninal 28'. I rossoneri si confermano dunque al secondo posto in classifica a -8 dal Napoli e a +5 dalla, in attesa del match dei bianconeri contro la Lazio. Viola, invece, fermi a metà classifica a quota 19 punti.