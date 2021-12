Giovedì 6 gennaio ripartirà la Serie A, ma dopo la pausa natalizia le squadre che stanno tornando ad allenarsi si stanno sottoponendo ai tamponi per verificare la positività al Covid. Al momento sono già 25 i casi emersi dopo i test di controllo, tanti giocatori sono in attesa di sottoporsi al molecolare (o aspettano l'esito). Ecco chi sono i calciatori positivi, squadra per squadra.- 2 positivi nel gruppo squadra, non è stata resa nota l'identità;- 3 positivi, si tratta di Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez​;- 3 positivi nel gruppo squadra, non è stata resa nota l'identità;- 1 calciatore positivo, non è stata resa nota l'identità;- 1 calciatore positivo, si tratta di Criscito. Positivo anche Shevchenko;- 2 calciatori positivi, ossia Osimhen (che è rimasto in Nigeria) e Lozano (in isolamento in Messico);- 6 calciatori positivi, di cui non è stata resa nota l'identità, e 1 membro dello staff;- 2 membri del gruppo squadra positivi, non è stata resa nota l'identià;- 4 calciatori positivi, si tratta di Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj;- 2 calciatori positivi, uno è Verdi mentre dell'altro non è stata resa nota l'identità, oltre a un membro dello staff;- 1 calciatore positivo, si tratta di Magnani.