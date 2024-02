Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Serie A 2024/2025 è prevista per iniziare nel weekend del 17/18 agosto. Inoltre, non sono previste modifiche al format della Supercoppa italiana. La competizione continuerà a coinvolgere quattro squadre: la vincitrice del campionato, la vincitrice della Coppa Italia, la seconda classificata in campionato e la finalista della coppa nazionale. La Supercoppa sarà nuovamente disputata in Arabia Saudita, mantenendo la tradizione degli ultimi anni.