Serie A 2025/26: ufficiale la prima giornata di campionato, ecco contro chi gioca la Juventus

Serie A 2025/26, la prima giornata: il programma

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

Serie 2025/26, contro chi gioca la Juventus alla prima giornata

Presso il Teatro Regio di Parma è in corso di svolgimento la cerimonia per la composizione del calendario del campionato distagione 2025/26. Si riparte dal Napoli campione d'Italia, capace di aggiudicarsi il quarto Scudetto della sua storia, mentre laripartirà, con ogni probabilità, da Igor Tudor e dal quarto posto conquistato nel corso dell'ultimo torneo. E' stata svelata, proprio in questi istanti, la prima giornata del nuovo campionato che si giocherà nel weekend del 23-24 agosto.La Juventus debutterà nel campionato di Serie A 2025/26 in casa, contro il Parma.