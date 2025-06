Serie A 2025/26, dove vedere i big match in TV: chi trasmette derby e scontri diretti tra Sky e DAZN

Getty Images

La Lega Serie A ha ufficializzato, tramite la Circolare n. 15 del 16 giugno 2025, le partite “di cartello” che nella stagione 2025/26 saranno trasmesse anche da Sky, in aggiunta all’intera programmazione di DAZN.In base al bando per i diritti audiovisivi relativo al quinquennio 2024-2029, DAZN continuerà a trasmettere tutte e dieci le gare di ogni giornata, con sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky.La grande novità rispetto alle scorse stagioni riguarda però la selezione dei cosiddetti “pick”: Sky ha potuto scegliere, secondo nuove modalità previste dal pacchetto 15terB, alcuni big match stagionali da trasmettere in parallelo con DAZN.

Serie A in tv: come funzionano i pick

I big match scelti da Sky in co-esclusiva

Dove vedere i big match di Serie A 2025/26

Il meccanismo dei “pick”, definito all’interno della sezione specifica del bando dei diritti TV per il triennio 2024-2027 (estendibile fino al 2029), stabilisce le modalità con cui i licenziatari dei pacchetti 15terA (DAZN) e 15terB (Sky) possono selezionare alcune partite in base al calendario ufficiale della Lega Serie A. La selezione rispetta gli slot orari e i limiti numerici previsti per ciascun operatore.Mentre DAZN mantiene la trasmissione integrale del campionato, Sky può co-trasmettere solo tre gare per giornata e ha avuto facoltà di scegliere una serie di match stagionali ad alta attrattiva.Le scelte sono avvenute dopo la pubblicazione del calendario ufficiale della Serie A 2025/2026 avvenuta con il Comunicato Ufficiale n. 256 del 6 giugno 2025.Delle venti partite considerate “top match” dalla Lega Serie A, Sky potrà trasmetterne tre in co-esclusiva con DAZN.Si tratta di Inter-Juventus, in programma alla 25ª giornata, Juventus-Napoli, che si disputerà alla 22ª giornata, e Roma-Inter, valida per la 7ª giornata.Di seguito le scelte operate dagli assegnatari dei Pacchetti DAZN (Pacchetto 15 ter A) e SKY (Pacchetto 15 ter B):1 JUVENTUS-INTER - 3ª Giornata - DAZN2 JUVENTUS-MILAN - 6ª Giornata - DAZN3 INTER-JUVENTUS - 25ª Giornata - SKY4 INTER-MILAN - 12ª Giornata - DAZN5 MILAN-INTER - 28ª Giornata - DAZN6 NAPOLI-JUVENTUS - 14ª Giornata - DAZN7 MILAN-JUVENTUS - 34ª Giornata - DAZN8 MILAN-NAPOLI - 5ª Giornata - DAZN9 JUVENTUS-NAPOLI - 22ª Giornata - SKY10 INTER-NAPOLI - 20ª Giornata - DAZN11 NAPOLI-INTER - 8ª Giornata - DAZN12 NAPOLI-MILAN - 31ª Giornata - DAZN13 JUVENTUS-ATALANTA - 5ª Giornata - DAZN14 JUVENTUS-ROMA - 16ª Giornata - SKY15 INTER-ROMA - 31ª Giornata - DAZN16 LAZIO-JUVENTUS - 8ª Giornata - DAZN17 ROMA-INTER - 7ª Giornata - SKY18 FIORENTINA-JUVENTUS - 12ª Giornata - DAZN19 JUVENTUS-TORINO - 11ª Giornata - DAZN20 INTER-LAZIO - 11ª Giornata - DAZN