Serie A 2025/2026: quando inizia e quando finisce il campionato

Getty Images

La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha ufficializzato le date di inizio e fine del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026. La nuova stagione prenderà il via, con alcuni anticipi previsti per sabato 23 agosto. Il torneo si concluderà, delineando così un calendario che coprirà un arco di nove mesi.La decisione è stata presa durante la riunione del Consiglio di Lega del 31 marzo 2025, confermando la volontà di mantenere una struttura di campionato simile a quella degli anni precedenti. L’obiettivo è garantire un’organizzazione ottimale della stagione, bilanciando le esigenze delle squadre partecipanti e rispettando le finestre internazionali stabilite dalla FIFA e dalla UEFA.

Serie A 2025/2026, le date ufficiali

Inizio: 24 agosto 2025

Fine: 24 maggio 2026

La programmazione del calendario terrà conto anche degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee, con turni infrasettimanali previsti per evitare sovraccarichi nelle fasi cruciali della stagione. Inoltre, come negli anni passati, sono attesi periodi di pausa per le nazionali, oltre a possibili variazioni in base a esigenze televisive e logistiche.Con l'annuncio ufficiale delle date, i club possono ora pianificare la preparazione estiva in vista dell’inizio della stagione, che promette di essere avvincente e competitiva. I tifosi, intanto, possono iniziare il conto alla rovescia per il ritorno del massimo campionato italiano, che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.