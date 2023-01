Inizia oggi il 2023 del calcio italiano, torna in campo lasarà il via di un periodo molto impegnativo. Da qui al 19 marzo infatti, giorno in cui ci sarà la sosta per le nazionali, solamente 9 giorni saranno senza partite tra campionato, competizioni europee e Coppa Italia. Le big, tra cui quindi ovviamente anche lasaranno costrette a un tour de force mai visto prima.