Un campionato "pazzo", mai visto prima, quello che prenderà il via il 13 agosto 2022. Sì, il 13 agosto, dunque molto prima del solito, secondo un calendario necessariamente condizionato dal Mondiale previsto tra la metà di novembre e la fine di dicembre. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, soltanto il Covid nella stagione 2019-20 era riuscito a dilatare così tanto i tempi dell'annata di Serie A, che a questo giro si concluderà il 4 giugno 2023. Ecco perchè le prime settimane saranno decisive, nel bene e nel male: prima della competizione in Qatar, infatti, si disputeranno 15 partite di campionato su 38, quasi il 40% del totale del torneo, nonchè tutta la fase a gironi di Champions League. Nessuna distrazione è concessa, in sostanza, nessuna partenza lenta. La Juve è avvisata. E lo è fin da ora, con la consapevolezza che il mercato chiuderà sì il 1° settembre, ma che per allora si saranno già affrontate quattro sfide. Un calendario di questo tipo, riflette sempre l'edizione odierna del quotidiano, impone dunque riflessioni anche sull'ampiezza della rosa e sul numero di giocatori che saranno impegnati in Qatar. Dopo il Mondiale, infatti, la stagione incontrerà un altro bivio fondamentale, con le due giornate post ripresa (fra il 4 e il 7-8 gennaio) che si preannunciano fin da ora un momento cruciale, in cui le squadre potrebbero dover fare i conti anche con la stanchezza di alcuni uomini. Tutti i dettagli del calendario si conosceranno venerdì. Intanto, sembra probabile che venga riproposta la formula asimmetrica (con il girone di ritorno diverso nella composizione da quello di andata) e che vengano confermati alcuni paletti come quello relativo ai derby, che non si giocheranno alla prima e all'ultima di campionato nè nei turni infrasettimanali. Decisiva, infine, sarà la distribuzione degli scontri diretti, altro aspetto che può sempre regalare qualche ribaltone.