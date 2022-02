In campo a Ferragosto. La prossima Serie A comincerà infatti sabato 13 e domenica 14 agosto, in anticipo di almeno una settimana rispetto alla tradizionale partenza estiva. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione è stata presa ed è stata resa necessaria in vista della lunga sosta invernale per il Mondiale, che si giocherà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Come riportato da Calciomercato.com, le squadre si fermeranno il 13 novembre e torneranno a giocare a inizio gennaio. A stabilirlo è stata la Lega Serie A, riunita in consiglio: l'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime settimane, probabilmente il 15 marzo dopo l'ok da parte della Federazione. Non sono stati ancora definiti, invece, i turni infrasettimanali e le soste necessarie sia per l'ultima giornata della Nations League (22-27 settembre) sia per le gare di qualificazione all'Europeo 2024. Resta all'ordine del giorno anche la questione dello stop alla 30^ giornata dell'attuale campionato, in programma il 19 e 20 marzo, proprio a ridosso dei playoff iridati della Nazionale. Ieri l'argomento non è stato affrontato.