Sarà un agosto bollente per la Serie A, che per la prossima stagione dovrà necessariamente partire in anticipo rispetto al solito per consentire lo svolgimento del Mondiale in Qatar, in programma tra il 21 novembre e il 18 dicembre. Dopo la Supercoppa Italiana prevista per venerdì 12, il prossimo campionato partirà con il primo turno domenica 14 (con anticipi al sabato e posticipi al lunedì per chi sarà protagonista del precedente torneo), il secondo il week-end del 21, il terzo quello del 28 e il quarto mercoledì 31. Prima della sosta per le Nazionali, in calendario ci saranno altre tre giornate (4, 11 e 18 settembre), poi altre cinque a ottobre (tutte nei fine settimana: 2, 9, 16, 23 e 30) e tre a novembre: il 6, l'infrasettimanale del 9 e il 13 (ultimo turno del 2022). I giocatori che parteciperanno al Mondiale andranno liberati alla mezzanotte.

Nel 2023 si riprenderà prima dell'Epifania, con la sedicesima giornata del 4 gennaio, poi la diciassettesima l'8, la diciottesima il 15 e la diciannovesima, con tanto di fine del girone d'andata, il 22. I mesi successivi saranno intervallati dalla Coppa Italia e da una pausa per le Nazionali dal 20 al 28 marzo, fino ad arrivare alla conclusione del campionato prevista domenica 4 giugno.