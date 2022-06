. In diretta su Dazn, Youtube e qui su IlBianconero.com.Il primo turno di Serie A si disputerà il weekend di Ferragosto, tra il 12 e il 13 agosto 2022, mentre l'ultimo turno il weekend tra il 3 e il 4 giugno 2023. Ci saranno quattro turni infrasettimanali: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio 2023 e 3 maggio 2023. E due pause per le Nazionali: dal 19 al 27 settembre e poi dal 20 al 28 marzo. Oltre al Mondiale in Qatar, dal 13 novembre al 4 gennaio. E c'è la possibilità dello spareggio scudetto, in caso di arrivo a pari punti di due squadre.