Novità e conferme. La nuova Serie A riparte da alcuni pilastri e cambia qualcosa per essere più avvincente. Come racconta la Gazzetta prenderà forma venerdì 24 giugno, il giorno in cui verrà compilato il calendario del campionato 2022-2023.



La stagione inizierà il 13 agosto 2022 e finirà il 4 giugno 2023, fermandosi tra novembre e dicembre (il 13 novembre l’ultima prima dello stop Mondiali, ripartenza il 4 gennaio) e tra qualche giorno si saprà anche quando ci saranno i vari big match, prima del previsto e non solo perché la A ripartirà in anticipo sui tempi visto il Mondiale in Qatar.



Il motivo? L'organizzazione e programmazione per i club nel pianificare gare interne e viaggi, e anche ai tifosi. Ad agosto - si legge - si giocheranno quattro giornate: sapere quali consentirà di organizzarsi per tempo. Come nella stagione da poco conclusa il calendario resterà asimmetrico: il girone di ritorno sarà completamente diverso dall’andata. E verrà chiesta alla Figc, in caso di arrivo a pari punti, la deroga per giocarsi il titolo allo spareggio. Altra novità per la Juve: cambia anche il Consiglio di Lega senza più Tommaso Giulini visto il Cagliari retrocesso, entrerà un rappresentante della Juventus.