8









La Serie A 2020/21 mette le basi per la partenza. Ad una giornata dalla chiusura definitiva della stagione la Lega Calcio studia il modo giusto per ricominciare: il via scatterà con una settimana di ritardo, ma con lo stesso format e senza play off. E' la notizia del giorno, con la Serie A dovrebbe partire il 19 settembre e non il 12. Non è ancora stata ancora presa una decisione ufficiale, scrive il Corriere dello Sport, ma questa è l’ipotesi al momento più probabile: le società ieri pomeriggio, dopo l’assemblea, sono state contattate singolarmente da via Rosellini e hanno espresso la loro preferenza. "A conti fatti - prosegue il giornale - i “voti” raccolti dal 19 sono in maggioranza, ma i favorevoli al 12 non sono pochi. C’è anche chi vorrebbe ritardare fino al 26 o addirittura fino al 3 ottobre, ma a quel punto non ci sarebbero più le date per giocare tutte e 38 le giornate e sarebbe svuotato di eventi il mese di settembre, scontentando le tv. Oggi sarà presa una decisione su come procedere". Le date saranno portate al Consiglio Federale di martedì per la ratifica definitiva, sicuramente non verrà accolta la richiesta della Figc di fissare l’ultima giornata il 16 maggio 2021, invece del 23, nonostante la volontà di Gravina di dare più spazio alla Nazionale in vista dell'Europeo.



LO STUDIO - L'idea è quella di accorciare la pausa natalizia per partire con una settimana di ritardo: si potrebbe tornare in campo il 2-3 gennaio, salvando il Natale con le famiglie per i giocatori. Quindi la pausa natalizia non sarà più di due settimane, ma al massimo 9-10 giorni.



NIENTE PLAY OFF - Niente playoff. Non ha raccolto consensi il piano con gironi e post-season immaginato da Gravina. uno dei motivi è che avrebbe reso inevitabile una riduzione del numero di partite con tanto di violazione dei termini dei contratti con i broadcaster. L’Assemblea di ieri ha avuto anche momenti di tensione: come scrive il Corriere, "De Laurentiis invece è entrato in rotta di collisione prima con Viola Fabri, Chief Operating Financial Officer della Lega, e poi con Andrea Butti. Alla prima, che ha sollevato un problema relativo a mancati adempimenti da parte del Napoli con un calciatore, avrebbe risposto: «Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli». Persone vicine al presidente azzurro invece fanno sapere che ADL non ricorda né l’episodio e di aver offeso qualcuno. Con Butti, invece, i toni si sarebbero alzati a causa del calendario. «Se si fa male qualche mio giocatore, chiedo i danni» ha tuonato ADL".