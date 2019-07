Inizierà nel weekend del 24-25 agosto, mentre si chiuderà il 24 maggio del 2020. Eccola, la nuova Serie A. Senza Boxing Day come deciso ad aprile nell'ultimo consiglio di Lega. Una scelta, quella sulle date, che non ha certamente entusiasmato gli addetti ai lavori: in tanti, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero voluto allinearsi agli altri campionati in vista dei primi impegni nelle coppe europee. E poi c'è l'Europeo, appunto: dunque, sarebbe stato forse più saggio chiudere anzitempo per concedere tempo e spazio agli azzurri di Mancini, pronti alla missione da outsiders. A brevissimo, spazio anche al nuovo sorteggio: avverrà il 29 o 30 luglio negli studi di Sky Sport.