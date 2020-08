2









Il campionato appena terminato ci ha regalato moltissime e diverse emozioni. Unica nel suo genere, soprattutto per la lunga interruzione causa emergenza Covid, l'ultima stagione di Serie A ha ricalcato giudizi già visti, ma ha anche mostrato molti di nuovo. Prima di tutto va sottolineato come i gol della SerieA 2019/20 siano stati 1154, il quarto risultato di sempre: solamente tre stagioni nella storia del massimo campionato italiano hanno visto più reti, a cavallo degli anni '50. E poi? E poi ancora, lo scudetto, la zona Champions, qualche polemica, il Var e le retrocessioni decise all'ultima giornata. La Juve vince, l'Inter si piazza seconda, con una super Atalanta e la Lazio alle loro spalle. Da queste quattro squadre arrivano la maggior parte dei nomi che compongono la miglior formazione dell'anno, scelta in base a dati statistici. Chi c'è? Scopritelo qui.



La Top 11 della Serie A 2019/20, basata su dati Opta: eccola nella nostra gallery.