La Lega Serie A è stata impegnata oggi in un'importante assemblea, che ha definito l'inizio della prossima stagione, con l'estrazione del calendario del campionato al via ad agosto: sarà sorteggiato e presentato il 29 o il 30 luglio presso gli studi televisivi di Sky. Il secondo punto riguarda l'apertura del primo ufficio all'estero della Lega, con il presidente Luigi De Siervo che la settimana prossima volerà a New York per incontrare il personale e valutare sedi. Ufficializzato l'avvio de La Liga-Serie A Cup, trofeo organizzato in collaborazione da Serie A e Liga che metterà di fronte una formazione per campionato in doppia gara: quest'anno, nel torneo organizzato da Relevent Sport, saranno Barcellona e Napoli ad affrontarsi il 7 agosto a Miami e il 10 agosto al Michigan Stadium di Ann Arbor.