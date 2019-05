Il nodo-allenatore non è stato ancora sciolto, ma la Juventus si conferma in cima alle preferenze degli analisti per la prossima stagione di Serie A. A campionato appena concluso arriva il primo verdetto dei bookmaker per il campionato 2019/2020: lo scudetto rimane per ora nelle mani dei bianconeri, il cui titolo si gioca a 1,40 su Snai. Ancora una volta è il Napoli a inseguire i campioni d’Italia, ma a distanza ragguardevole: gli azzurri, riferisce Agipronews, si giocano a 6,50, di poco avanti sull’Inter, che in attesa di Conte si rilancia a 7,50. Lontanissime Roma e Milan, rimandate dopo una stagione deludente: entrambe sono a 15,00, mentre per Lazio e Atalanta si sale a 50,00 e 75,00.