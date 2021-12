Si è conclusa la prima partita del 16° turno di Serie A: il, impegnato a San Siro contro la, non è incappato in passi falsi e ha superato la squadra di Colantuono con il risultato di 2-0. Pratica archiviata nei primi 20' per Pioli, con i gol al 9' disu assist di Leao e di, servito da Brahim Diaz. Rossoneri in controllo per tutto il match, più volte vicini al 3-0 nella ripresa: ma un pizzico di imprecisione e un'ottima prova di Belec hanno fissato il punteggio sul 2-0. Unica nota stonata per Pioli, l'ennesimo infortunio: stavolta di Pellegri, promosso titolare ma costretto a uscire per un problema muscolare dopo appena un quarto d'ora. In attesa delle partite di Inter e Napoli, contro rispettivamente Roma e Atalanta, i rossoneri si portano da soli in vetta a 38 punti, a +2 due sugli azzurri e +4 sui cugini.