Si chiude il mercoledì di Serie A, con. Le emozioni arrivano soprattutto da Reggio Emilia, dove gli azzurri di Spalletti si fanno rimontare dal 2-0 al 2-2, con il tecnico toscano espulso in un finale convulso, in cui il Sassuolo aveva anche segnato il gol del vantaggio poi annullato per un fallo di Berardi a inizio azione. A Fabian Ruiz (51') e Mertens (60') rispondono Scamacca (72') e Ferrari (89').Il Napoli, 36 punti in classifica, vede così avvicinarsi l'Inter (vittoriosa nel pomeriggio contro lo Spezia) e il, che nella serata batte senza problemi il Genoa di Shevchenko: per i rossoneri - che perdono Kjaer in avvio - gol di Ibrahimovic al 10' su calcio di punizione e doppietta del protagonista del momento, Junior Mesias (47' e 61'). Domani chiudono la giornata Torino-Empoli alle 18 e Lazio-Udinese alle 20.45.