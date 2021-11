Si è chiusa con un doppio 2-1 la tredicesima giornata di, che fra le altre partite ha incluso anche i big match. Il primo posticipo del lunedì ha visto in campo alle 18.00, allo Stadio Bentegodi,ed: passati in vantaggio al 49' con Barak, i padroni di casa si sono fatti raggiungere sul pareggio al 67' subendo il gol di Romagnoli, per poi rimontare nei minuti di recupero con Tameze. Identico, come dicevamo, il risultato emerso dall'ultima gara del turno di campionato, che ha visto a confronto: i granata sono andati a segno tra l'8' e il 48' con Brekalo e Bremer, mentre a dare ai friulani l'illusione di una possibile rimonta è stato Forestieri al 77'; nulla da fare, però, per i bianconeri di Gotti, che si sono così arresi ai ragazzi di Juric.