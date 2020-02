La Serie A è il campionato in cui è stato assegnato il maggior numero di rigori in questa stagione. È quanto scrive La Gazzetta dello Sport, che riporta il dato italiano, ben 117, battendo i tiri dal dischetto fischiati in Spagna (91), in Ligue 1 (82), in Premier League (63) e in Bundesliga (51, meno della metà rispetto all’Italia). A questo punto dell'anno, nel nostro scorso campionato erano stati concessi 72 penalty, per un totale di 122 a fine stagione, ovvero 5 in più del dato attuale al 27 di febbraio.



RIGORI PRO E CONTRO - Il quotidiano ha sviscerato questo numero, analizzando per singole squadre i rigori a favore e contro. La squadra che ne ha beneficiato di più è la Lazio con 14 penalty battuti e solo 3 fischiati contro. Genoa, Lecce, Torino, Udinese e Juventus quelle che ne hanno subiti di più, 8, con i bianconeri che ne hanno battuti altrettanti.